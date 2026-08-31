Segnali d'acquisto per Unilever

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Punta con decisione al rialzo la performance del produttore anglo olandese di beni di largo consumo , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , con una variazione percentuale dello 0,51%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 47,76 sterline, con stop loss individuato a quota 44,63 pounds, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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