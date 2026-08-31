Invito all'acquisto per Antofagasta
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per la compagnia mineraria, tra i componenti del FTSE 100, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia, anche se, tecnicamente, rimane un titolo orientato al rialzo.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 40,39 sterline, Antofagasta è molto appetibile con stop loss impostato a quota 38,77 pounds e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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