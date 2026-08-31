Invito all'acquisto per Antofagasta

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per la compagnia mineraria , tra i componenti del FTSE 100 , che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia, anche se, tecnicamente, rimane un titolo orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 40,39 sterline, Antofagasta è molto appetibile con stop loss impostato a quota 38,77 pounds e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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