Invito all'acquisto per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Bene la società di software francese, tra i componenti del CAC40, con un rialzo dello 0,09%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Dassault Systemes disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 23,09 Euro, con stop loss stimato a quota 21,64 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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