Parigi: performance negativa per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Ribasso per la società di software francese , che presenta una flessione dell'1,94%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Dassault Systemes mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,98%, rispetto a -1,2% dell' indice di Parigi ).





La tendenza di breve di Dassault Systemes è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,49 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,08. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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