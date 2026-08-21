Francia, migliora ancora la fiducia imprese manifattura ad agosto
(Teleborsa) - Migliora ancora la fiducia delle imprese francesi nel mese di agosto. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 98,1 punti, rispetto ai 97,3 punti del mese precedente ed attesi.
Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi sale a 99,8 punti, mentre il clima nel commercio al dettaglio cresce fino a 99,4 punti.
Il sentiment delle imprese manufatturiere francesi sale a 103,2 punti, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale è stabile a 99 punti.
(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
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