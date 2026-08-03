Loews, l'utile sale a 444 milioni di dollari nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Loews , una delle più grandi e diversificate holding statunitensi, ha registrato un utile netto di 444 milioni di dollari, pari a 2,16 dollari per azione, nel secondo trimestre del 2026, rispetto ai 391 milioni di dollari, ovvero 1,87 dollari per azione, del secondo trimestre del 2025.



L'utile netto di CNA Financial attribuibile a Loews Corporation è aumentato su base annua principalmente grazie a maggiori proventi netti da investimenti e minori perdite da investimenti, parzialmente compensati da minori risultati di sottoscrizione sottostanti. L'utile netto di Boardwalk Pipelines è aumentato su base annua principalmente grazie a tariffe contrattuali più elevate per il trasporto del gas e a maggiori vendite di prodotti, parzialmente compensate da maggiori spese operative. L'utile netto di Loews Hotels è aumentato su base annua principalmente grazie a tariffe medie giornaliere e pernottamenti più elevati nella maggior parte del suo portafoglio.



Al 30 giugno 2026, la società madre disponeva di 4,4 miliardi di dollari in liquidità e investimenti e di 1,8 miliardi di dollari di debiti. Loews ha riacquistato 1,4 milioni di azioni ordinarie nel secondo trimestre del 2026 per un costo totale di 146 milioni di dollari.



(Foto: Photo by Cytonn Photography on Unsplash)

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