Air Liquide corre a Parigi con ingresso Elliott nel capitale

(Teleborsa) - Scambia in rialzo Air Liquide , che lievita alla Borsa di Parigi del 2,80%, sui rumors che parlano di un ingresso nel capitale di Elliott Investment Management. Secondo Reuters, che cita fonti a conoscenza della questione, la società di private equity avrebbe acquisito una posizione nell'azienda chimica francese, di cui non si conosce la dimensione, e starebbe facendo pressioni sul management per colmare il gap dei margini rispetto ai concorrenti.



L'investitore attivista sarebbe in contatto con il management da diversi mesi e starebbe incoraggiando l'azienda a migliorare le proprie performance per competere meglio con i rivali.



A livello comparativo su base settimanale, il trend del produttore di gas industriali e medici evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Air Liquide rispetto all'indice.



Lo scenario di medio periodo di Air Liquide ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 176 Euro. Supporto a 173,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 178,8.

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