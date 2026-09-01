Parigi: positiva la giornata per Air Liquide

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di gas industriali e medici , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,40%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Air Liquide più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo di Air Liquide ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 176,6 Euro. Primo supporto individuato a 174. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 179,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```