Milano 11:46
51.989 -1,19%
Nasdaq 31-ago
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Dow Jones 31-ago
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Londra 11:46
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Analisi Tecnica: USD/YEN del 31/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Frazionale ribasso per il cross americano contro Yen, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,25%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 160,132. Primo supporto visto a 159,37. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 158,998.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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