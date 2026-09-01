Milano 31-ago
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Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,86%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.986,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,86%)
Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dello 0,86%, dopo aver esordito a 3.986,3.
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