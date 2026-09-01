Milano 11:53
51.988 -1,19%
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Dow Jones 31-ago
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Londra 11:53
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Fiducia consumatori Giappone in agosto

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Fiducia consumatori Giappone in agosto
Giappone, Fiducia consumatori in agosto pari a 35,5 punti, in aumento rispetto al precedente 34,9 punti (la previsione era 35,3 punti).

(Foto: Vibeke Lundberg / Pixabay)
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