Germania, vendite al dettaglio calano contro le attese a luglio

(Teleborsa) - Segnali di debolezza dal commercio al dettaglio in Germania. Le vendite in termini reali hanno registrato a luglio 2026 un decremento del 3,4% su mese, contro il +0,4% atteso dagli analisti e dopo che a giugno erano rimaste stabili (dato rivisto da -1,1%).



Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), la variazione annua si attesta a -2,5%, peggiore del +0,6% registrato a giugno.







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