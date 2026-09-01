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Germania, vendite al dettaglio calano contro le attese a luglio

Economia, Macroeconomia
Germania, vendite al dettaglio calano contro le attese a luglio
(Teleborsa) - Segnali di debolezza dal commercio al dettaglio in Germania. Le vendite in termini reali hanno registrato a luglio 2026 un decremento del 3,4% su mese, contro il +0,4% atteso dagli analisti e dopo che a giugno erano rimaste stabili (dato rivisto da -1,1%).

Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), la variazione annua si attesta a -2,5%, peggiore del +0,6% registrato a giugno.



(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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