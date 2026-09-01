Londra: andamento sostenuto per Glencore

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,01%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Glencore mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,44%, rispetto a -0,79% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 6,141 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 5,991. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 5,907.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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