Londra: calo per Glencore

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , che presenta una flessione del 2,89%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Glencore rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Glencore classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,224 sterline e primo supporto individuato a 5,996. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,452.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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