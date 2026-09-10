Londra: calo per Glencore
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che presenta una flessione del 2,89%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Glencore rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Glencore classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,224 sterline e primo supporto individuato a 5,996. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,452.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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