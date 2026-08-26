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Londra: brillante l'andamento di Melrose Industries

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Melrose Industries
Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, con una variazione percentuale dell'1,96%.
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