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Sotto la parità il settore utility italiano (-0,40%), sotto i livelli della vigilia ERG

Finanza, Indici settoriali
Sotto la parità il settore utility italiano (-0,40%), sotto i livelli della vigilia ERG
(Teleborsa) - Il comparto utility in Italia sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'indice Utilities dell'Area Euro è senza direzione.

Il FTSE Italia Utilities ha esordito a quota 54.390,8, e chiude a 53.822,5, con un ribasso di 216,6 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Utilities si ferma a 581, dopo aver iniziato gli scambi a 582.

Tra le mid-cap italiane, andamento annoiato per ERG, che chiude la sessione in ribasso dello 0,74%.


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