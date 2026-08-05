Sotto la parità il settore utility italiano (-0,40%), sotto i livelli della vigilia ERG

(Teleborsa) - Il comparto utility in Italia sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l' indice Utilities dell'Area Euro è senza direzione.



Il FTSE Italia Utilities ha esordito a quota 54.390,8, e chiude a 53.822,5, con un ribasso di 216,6 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l' indice EURO STOXX Utilities si ferma a 581, dopo aver iniziato gli scambi a 582.



Tra le mid-cap italiane, andamento annoiato per ERG , che chiude la sessione in ribasso dello 0,74%.







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