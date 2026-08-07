Entera, Testoni nuovo investor relator, il cda rafforza governance e sistema dei controlli interni

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Entera ha nominato, con effetto da oggi, Luca Testoni quale investor relator della società, in sostituzione di Tommaso Baldissera Pacchetti che continuerà il suo percorso professionale all'interno della società in qualità di consigliere di amministrazione.



Inoltre, il board ha approvato l'aggiornamento delle procedure di corporate governance della società, predisposte tenendo conto delle intervenute evoluzioni normative e regolamentari e dell'opportunità di uniformare i relativi presidi a quelli adottati dalla controllante Smart Capital . Le nuove procedure entrano in vigore oggi e sostituiscono integralmente le corrispondenti procedure precedentemente adottate dalla società.



Infine, ha deliberato il conferimento a Refink dell'incarico relativo alla Funzione Unica di Controllo, comprendente le attività di Risk Management, ICT Risk Management e Compliance. L’incarico è finalizzato a rafforzare e rendere maggiormente strutturati i presidi della società in materia di gestione dei rischi, rischio ICT e conformità normativa.

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