Mexedia, Fabio Focarelli Barone entra nel CdA della controllata Stantup Service

(Teleborsa) - Mexedia , società tecnologica italiana quotata su Euronext Growth Paris, ha comunicato che Fabio Focarelli Barone è stato nominato consigliere di amministrazione di Stantup Service, società di cui Mexedia detiene il 51% del capitale sociale. La nomina è avvenuta su designazione della società in qualità di socio di maggioranza, dopo l'acquisto della quota da Rocket Sharing Company chiuso nei giorni scorsi.



Fabio Focarelli Barone è Dottore Commercialista e Revisore Legale. Ha ricoperto incarichi di Chief Financial Officer e Chief Executive Officer in gruppi industriali con presenza in Italia e all’estero, seguendo processi di quotazione e operazioni di finanza straordinaria. È stato Chief Financial Officer di Mexedia nel biennio 2021-2022 ed è fondatore di FB Capital.



La nomina "risponde alla scelta di dotare Stantup Service, fin da subito, di un presidio attento sul piano finanziario e su quello del governo societario - ha dichiarato Paolo Bona, CEO di Mexedia - La conoscenza diretta che ha di Mexedia rende più semplice il dialogo tra le due strutture".

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