"Buy" per Ameren

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Seduta vivace per la società americana che produce e distribuisce energia elettrica , tra i titoli dell'indice S&P-500 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,08%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 106,1 USD, con stop loss calcolato a quota 66,25 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```