Milano 15:06
51.768 -0,78%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 15:06
10.721 -0,84%
Francoforte 15:06
25.666 -1,31%

Quadro rialzista per Ameren

Finanza
Quadro rialzista per Ameren
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Apprezzabile rialzo per la società americana che produce e distribuisce energia elettrica, tra i componenti dell'S&P-500, in guadagno dello 0,24% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 106,7 USD, con stop loss individuato a quota 66,25 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```