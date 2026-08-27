Milano 15:03
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Nasdaq 26-ago
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Dow Jones 26-ago
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Londra 15:03
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Lettura rialzista per Ameren

Finanza
Lettura rialzista per Ameren
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Balza in avanti la società americana che produce e distribuisce energia elettrica, tra i titoli dell'indice S&P-500, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,86%.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 107,8 USD, con stop loss posto a quota 66,25, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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