Lettura rialzista per Ameren

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Balza in avanti la società americana che produce e distribuisce energia elettrica , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,86%.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 107,8 USD, con stop loss posto a quota 66,25, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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