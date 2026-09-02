Chevron investirà in Venezuela oltre 7 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni

(Teleborsa) - Chevron
ha annunciato oggi accordi con il Venezuela
per le sue joint venture
nel Paese, a supporto dei futuri investimenti, dello sviluppo di progetti e della crescita della produzione nell'area.
Nell'ambito delle intese, - si legge in una nota - all'azienda sono state assegnate ulteriori aree nella Cintura dell'Orinoco, dove la società vanta una presenza consolidata. Tali miglioramenti sono alla base del progetto di Chevron di investire oltre 7 miliardi di dollari
nei prossimi cinque anni, con l'obiettivo di più che raddoppiare la produzione a circa 600.000 barili al giorno
rispetto al 2026.
"La storia di Chevron in Venezuela si estende per oltre un secolo e la nostra presenza rafforzata riflette la nostra fiducia nel grande potenziale di risorse del Paese e nella sua capacità di competere per gli investimenti all'interno del nostro portafoglio per decenni”, ha dichiarato Mike Wirth
, presidente e amministratore delegato di Chevron
.
I contratti in oggetto seguono l'annuncio di Trump di venerdì scorso
relativo alla conclusione di quello che ha definito "l'accordo del secolo", per assicurarsi il petrolio del Venezuela. Il tycoon si è assicurato 65 miliardi di barili delle riserve
petrolifere del Paese sudamericano, pari a circa il 20% delle riserve stimate che si aggirano sui trecento miliardi di barili, grazie all'accordo strappato alla presidente Delcy Rodriguez.
Trump ha affermato anche che l'accordo, che raddoppia le riserve statunitensi
, farà scendere i prezzi della benzina "per molto tempo a venire", dopo che il costo del gallone è divenuto intollerabile per milioni di americani dopo la guerra in Iran.