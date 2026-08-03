Premia Finance, l'assemblea approva la revoca da EGM, delisting previsto per il 23 settembre

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Premia Finance , esaminate le motivazioni sottese alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni della società dall'Euronext Growth Milan (EGM) e preso atto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, ha deliberato il delisting, previsto a partire dal 23 settembre prossimo.



La delibera di revoca comporta il diritto di recesso a favore degli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione del delisting. Sono pertanto legittimati ad esercitare tale diritto anche gli azionisti assenti, quelli cioè che non hanno partecipato all'adunanza assembleare, oltre agli azionisti dissenzienti e astenuti.



Il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ha determinato in 0,7249 euro per azione il valore di liquidazione delle azioni ordinarie della società, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, incorporando un premio del 15% rispetto alla chiusura del 9 luglio scorso.









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