USA, produttività del settore non agricolo accelera contro le attese a +1,4% nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Nel 2° trimestre del 2026 la produttività del settore non agricolo negli USA è aumentata dell'1,4% su base trimestrale, al di sopra sia del dato rivisto del trimestre precedente (+0,8% da +0,3%) sia del +0,6% stimato dagli analisti. Il dato riflette un incremento della produzione dell'1,7% e delle ore lavorate dello 0,3%.



Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, la produttività del lavoro nel settore non agricolo è aumentata del 2,2% nel secondo trimestre del 2026.



Secondo i dati preliminari del Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro (escluso il settore agricolo) è aumentato dell'1,3% come nel primo trimestre (rivisto da +1,8%) ma inferiore al +2,2% delle attese. Il dato riflette un incremento del 2,7% della retribuzione oraria e un incremento dell'1,4% della produttività.



I costi unitari del lavoro sono aumentati dell'1,4% negli ultimi quattro trimestri.



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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