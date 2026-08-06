VNE: EnVent conferma Outperform e target price

(Teleborsa) - EnVent ha confermato il rating Outperform su VNE , produttore di sistemi self-checkout automatizzati per pagamenti in contanti e digitali nei punti vendita fisici, in seguito alla pubblicazione dei KPIs sugli ordini del primo semestre 2026, mantenendo il target price a 3,70 euro per azione, che implica un potenziale upside del 32% rispetto al prezzo di chiusura del 4 agosto.



KPIs primo semestre 2026 – Ordini: la raccolta ordini si è attestata a 8,8 milioni (-13% YoY), principalmente per il rinvio di un ordine quadro da 1,4 milioni con un distributore estero. Per mercato di destinazione, il retail si conferma il principale driver con 1.210 unità (+5% YoY) per 7,2 milioni (-3% YoY), pari all'82% degli ordini complessivi (dal 73% nel primo semestre 2025). Il segmento gaming ha registrato 315 unità per 1,6 milioni, rispetto ai 2,7 milioni nel primo semestre 2025. Per canale, le vendite hanno totalizzato 1.353 unità (-18% YoY) per 7,5 milioni (-14% YoY), mentre il noleggio si è attestato a 172 unità (-7% YoY) per 1,2 milioni (-9% YoY).





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