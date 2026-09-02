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Italia, Prezzi produzione (MoM) in luglio
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02 settembre 2026 - 10.20
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Prezzi produzione in luglio su base mensile (MoM) +2,4%
, in aumento rispetto al precedente 0%.
(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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