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Italia, Prezzi produzione (MoM) in luglio

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Italia, Prezzi produzione (MoM) in luglio
Italia, Prezzi produzione in luglio su base mensile (MoM) +2,4%, in aumento rispetto al precedente 0%.

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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