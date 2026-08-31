Milano
17:35
52.613
-0,01%
Nasdaq
18:30
29.367
-0,23%
Dow Jones
18:30
53.219
-0,64%
Londra
28-ago
10.824
0,00%
Francoforte
17:35
26.258
-1,17%
Lunedì 31 Agosto 2026, ore 18.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Giappone, Produzione industriale (MoM) in luglio
Giappone, Produzione industriale (MoM) in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
31 agosto 2026 - 07.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giappone,
Produzione industriale in luglio su base mensile (MoM) +0,1%
, in calo rispetto al precedente +1,9% (la previsione era -0,7%).
(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
Condividi
Leggi anche
Prezzi produzione Giappone (MoM) in luglio
Produzione industriale Giappone (MoM) in giugno
USA, Produzione industriale (MoM) in luglio
Produzione industriale Italia (MoM) in giugno
Altre notizie
USA, Prezzi produzione (MoM) in luglio
Francia, Produzione industriale (MoM) in giugno
Produzione industriale Unione Europea (MoM) in giugno
Germania, Produzione industriale (MoM) in giugno
Prezzi produzione Germania (MoM) in luglio
Regno Unito, Produzione industriale (MoM) in giugno
Guide
Investire nell’arte: come funziona, cosa valutare e la classifica delle aste record
Investire nell’arte significa legare una parte del proprio capitale a un bene fisico che può essere conservato per anni e successivamente rivenduto.
leggi tutto