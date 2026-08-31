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Giappone, Produzione industriale (MoM) in luglio

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Giappone, Produzione industriale (MoM) in luglio
Giappone, Produzione industriale in luglio su base mensile (MoM) +0,1%, in calo rispetto al precedente +1,9% (la previsione era -0,7%).

(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
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