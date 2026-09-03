Milano 13:12
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Unione Europea, Prezzi produzione (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Prezzi produzione (MoM) in luglio
Unione Europea, Prezzi produzione in luglio su base mensile (MoM) +1,6%, in aumento rispetto al precedente -0,3% (la previsione era +1,2%).
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