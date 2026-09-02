Londra: brillante l'andamento di Admiral Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società assicurativa , che avanza bene dell'1,83%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Admiral Group subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 40,31 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 39,61. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 39,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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