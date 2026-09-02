Londra: giornata depressa per Melrose Industries
(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, con un ribasso del 2,18%.
Lo scenario su base settimanale di Melrose Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,913 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,803. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,767.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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