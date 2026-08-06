Promotica, fatturato primo semestre cala a 61,7 milioni di euro. In crescita l'estero

(Teleborsa) - Promotica , agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2026 con un fatturato consolidato pari a 61,7 milioni di euro, rispetto a 68,2 milioni al 30 giugno 2025. Il fatturato generato all'estero è pari a 9,1 milioni di euro, in crescita rispetto a circa 6,6 milioni al 30 giugno 2025.



Nel corso del primo semestre, la società ha gestito in totale 112 campagne promozionali, per un valore medio delle campagne di circa 459.600 euro. I clienti nel primo semestre 2026 sono stati pari a 79 e Promotica si è avvalsa di 120 fornitori, di cui 11 con contratto di esclusiva.



"Siamo soddisfatti dell'andamento dei volumi del primo semestre, sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno, caratterizzato da una crescita senza precedenti - ha commentato l'AD Diego Toscani - I risultati ottenuti testimoniano la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei clienti, sia in Italia sia all'estero. Le campagne attivate nei primi sei mesi, in particolare, vedono coinvolti i principali player della GDO Italiana come Coop ed Esselunga, che hanno riposto in noi la massima fiducia ancora una volta. Particolarmente significativo è inoltre il forte incremento del fatturato generato dai mercati esteri che presentano un elevato potenziale di crescita futura. L'ampliamento della presenza internazionale rappresenta uno dei principali driver di sviluppo del Gruppo, anche grazie agli investimenti effettuati negli anni in termini di management e di uffici e per questo vogliamo continuare in questa direzione".

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