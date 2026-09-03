Milano 10:41
52.027 +0,45%
Nasdaq 2-set
29.143 0,00%
Dow Jones 2-set
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Londra 10:41
10.771 +0,13%
Francoforte 10:41
25.925 +0,33%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 2/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 2/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un timido +0,17%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,9446, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,9381. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9511.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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