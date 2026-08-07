Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 6/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 6/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Modesto guadagno per il cambio Euro / CHF, che avanza di poco a +0,41%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,9384. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,9326. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,9442.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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