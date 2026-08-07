Analisi Tecnica: EUR/CHF del 6/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Modesto guadagno per il cambio Euro / CHF, che avanza di poco a +0,41%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,9384. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,9326. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,9442.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)