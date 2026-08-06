Analisi Tecnica: EUR/CHF del 5/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato -0,02%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,9335. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,9313. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,9357.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)