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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 5/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 5/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato -0,02%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,9335. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,9313. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,9357.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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