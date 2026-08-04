Analisi Tecnica: EUR/CHF del 3/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9336 e primo supporto individuato a 0,93. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9372.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)