Milano 12:05
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Dow Jones 3-ago
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Londra 12:05
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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 3/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 3/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9336 e primo supporto individuato a 0,93. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9372.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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