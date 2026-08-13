Milano 12:20
53.969 +0,50%
Nasdaq 12-ago
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Dow Jones 12-ago
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Londra 12:20
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Francoforte 12:20
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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 12/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 12/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un +0,15%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9385 e primo supporto individuato a 0,935. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,942.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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