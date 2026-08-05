Milano 10:35
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Dow Jones 4-ago
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Londra 10:34
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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 4/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 4/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un +0,05%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9336, mentre il primo supporto è stimato a 0,9314. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9358.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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