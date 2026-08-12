Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'11/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Andamento piatto per il cambio Euro / CHF, che propone sul finale un +0,1%.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,9366, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,9345. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,9387.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)