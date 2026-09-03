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Analisi Tecnica: USD/YEN del 2/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 2/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Risultato negativo per il cross americano contro Yen, con una flessione dello 0,92%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 158,206. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 159,686 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 157,712.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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