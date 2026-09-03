Azimut in denaro dopo upgrade Deutsche Bank. Bene settore risparmio gestito

Bene anche Banco BPM e Banca Generali

(Teleborsa) - Ottima performance per Azimut , che scambia in rialzo del 3,88%a Piazza Affari, rafforzandosi rispetto alla mattinata. Il titolo viene galvanizzato dal giudizio positivo di Deutsche Bank che ha migliorato la raccomandazione a Buy dal precedente Hold ed alzato il prezzo obiettivo a 46 euro da 35 euro. Attualmente, Azimut scambia a 39,29 euro.



Gli analisti della banca tedesca mantengono una view positiva sul settore bancario, in particolare su quello della gestione patrimoniale, e citano i "solidi risultati" trimestrali, che hanno mediamente superato le previsioni del 9-13% in termini di utile. Nello specifico, per Azumit c'è stato un rialzo delle stime di circa il 5% per il periodo 2026-2029, grazie all'attività di M&A.



Deutsche Bank si è espressa su altri titoli del settore bancario, confermando un giudizio Buy su Banco BPM ed alzando il target price a 18,1 euro da 16,2 euro, tenendo in considerazione la sua "opzionalità in termini di M&A" che si è allargata dopo l'offerta di MPS. La banca guidata da Giuseppe Castagna, che recentemente ha sottoperformato il settore, guadagna oggi l'1,5% a Milano.



Positiva anche la view su Banca Generali , che rimane la preferita della banca tedesca, che conferma un giudizio Buy e target price di 76,4 euro, anche se gli analisti avvertono che l'offerta lanciata da MPS potrebbe "determinare un rallentamento dell'acquisizione di nuovi affari nel breve termine e una performance di mercato più debole". Il titolo oggi avanza dell'1,92% fra i migliori del FTSE Mid Cap.







Condividi

```