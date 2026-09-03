BEI investe fino a 20 milioni di euro nella medtech italiana Tensive

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) mette a disposizione di Tensive, azienda italiana di tecnologie mediche in fase clinica, fino a 20 milioni di euro sotto forma di venture debt convertibile. Il finanziamento, sostenuto da InvestEU, sosterrà ricerca, sviluppo e investimenti in conto capitale dell'azienda per la produzione di impianti bioriassorbibili destinati alla chirurgia ricostruttiva e alla marcatura dei margini chirurgici dopo nodulectomia nelle pazienti con tumore al seno.



Il biomateriale REGENERA™/SOFTAG™ di Tensive è un impianto brevettato, pronto all'uso e bioriassorbibile, inserito nella cavità lasciata dal tumore asportato chirurgicamente: il tessuto sano della paziente ricresce nell'area occupata dal biomateriale, che viene gradualmente riassorbito, preservando fin dall'intervento forma e consistenza originarie del seno.



"Promuovere l'innovazione europea nel settore sanitario, con particolare attenzione alla salute delle donne, è una priorità per il Gruppo BEI", ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, sottolineando come il finanziamento rafforzerà "la capacità dell'Europa di mettere a punto tecnologie mediche ad alto valore aggiunto e di creare posti di lavoro altamente qualificati".



"La BEI ha esaminato in dettaglio le nostre evidenze cliniche e il nostro dossier regolamentare, impegnando 20 milioni di euro per consentirci di portare REGENERA™ dai risultati positivi recentemente comunicati dello studio clinico registrativo a un prodotto concretamente disponibile per i chirurghi europei", ha dichiarato Sanjay Kakkar, medico e amministratore delegato di Tensive, aggiungendo che l'operazione costituisce "una base solida e un catalizzatore" per l'attuale round di finanziamento azionario, in vista della prima approvazione regolamentare nell'UE prevista per l'inizio del 2027.

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