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Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 26/08/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 26/08/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 2,62 miliardi di euro, con un incremento di ben 297,2 milioni, pari al 12,77% rispetto ai precedenti 2,33 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,28 miliardi azioni della seduta precedente a 0,29 miliardi.

Su 699 titoli trattati in Borsa di Milano, 313 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 346. Invariate le rimanenti 40 azioni.



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