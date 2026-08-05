Carlyle, l'AUM sale a 485 miliardi di dollari alla fine del secondo trimestre

(Teleborsa) - Carlyle , colosso statunitense del private capital, ha chiuso il secondo trimestre 2026 con utili distribuibili pari a 472 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 431 milioni del secondo trimestre 2025.



L'AUM al 30 giugno 2026 è pari a 485 miliardi di dollari, aumentato del 2% rispetto al trimestre precedente, grazie all'incremento del 2% degli AUM di Global Private Equity, del 4% degli AUM di Carlyle AlpInvest e dell'1% degli AUM di Global Credit. Il totale degli asset in gestione è aumentato del 4% rispetto a un anno fa, trainato da un incremento del 16% degli asset in gestione di Carlyle AlpInvest e da un aumento del 4% degli asset in gestione del credito globale, parzialmente compensato da un calo dell'1% degli asset in gestione del private equity globale. Il capitale disponibile per gli investimenti è di 97 miliardi di dollari, in aumento del 10% su base annua.



"Il secondo trimestre è stato uno dei migliori per Carlyle negli ultimi anni, a conferma della solidità della nostra piattaforma diversificata - ha commentato il CEO Harvey M. Schwartz - Abbiamo registrato utili da commissioni record, i nostri utili distribuibili più elevati degli ultimi quattro anni, unitamente a una solida raccolta fondi e a un'eccezionale attività di dismissione. Carlyle continua a distinguersi come leader del settore e come azienda di riferimento nella restituzione di capitale ai propri clienti, distribuendo quasi 7 miliardi di dollari nel trimestre e 37 miliardi di dollari nell'ultimo anno. Questa performance riflette la rigorosa attuazione della nostra strategia e lo slancio che continuiamo a costruire in tutta l'azienda".



Carlyle ha registrato un utile netto attribuibile agli azionisti ordinari pari a 137,1 milioni di dollari, ovvero 0,37 dollari per azione, nel secondo trimestre, in calo rispetto ai 319,7 milioni di dollari, pari a 0,87 dollari per azione, dello stesso trimestre dell'anno precedente. Il fatturato è sceso a 1,12 miliardi di dollari da 1,57 miliardi di dollari.









(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

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