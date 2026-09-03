Francoforte: balza in avanti Auto1
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Auto1, in guadagno del 3,24% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Auto1 rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Auto1, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 21,27 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 22,21. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 20,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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