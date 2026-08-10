Milano 10-ago
0 0,00%
Nasdaq 10-ago
29.622 -0,34%
Dow Jones 10-ago
53.976 -0,11%
Londra 10-ago
10.863 -0,35%
Francoforte 10-ago
26.324 +0,02%

Economia Zona Euro scalda i motori dopo il secondo trimestre

Sondaggio Bloomberg ora vede PIL allo 0,8% nel 2026

Finanza
Economia Zona Euro scalda i motori dopo il secondo trimestre
(Teleborsa) - La crescita economica nella zona euro è destinata ad accelerare dopo aver mostrato una sorprendente resilienza alla guerra con l'Iran.

É quanto emerge da un sondaggio di Bloomberg tra gli analisti, che stima che il blocco dei 21 paesi crescerà dello 0,8% nel 2026, in aumento rispetto alla stima dello 0,5% di luglio. Tale revisione riflette quasi esclusivamente una performance più solida tra aprile e giugno, periodo in cui il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,4%, il doppio rispetto alle previsioni.

Gli intervistati hanno mantenuto invariate le proprie previsioni di crescita per i prossimi trimestri, anticipando un valore dello 0,2% nel terzo trimestre e una graduale ripresa a partire da lì.

Viene riconosciuto che la regione ha superato una serie di sfide negli ultimi mesi, tra cui l'aumento dei prezzi dell'energia, i tagli ai costi e al personale presso le case automobilistiche europee, gli incendi boschivi e i livelli storicamente bassi dei principali corsi d'acqua.

Il sentiment circa la crescita del Vecchio Continente è migliorato di recente grazie ai rinnovati tentativi di porre fine al conflitto in Medio Oriente e di riaprire lo Stretto di Hormuz, a cui si aggiungono gli sforzi della Germania per rilanciare la crescita.

Secondo un'altra indagine di Bloomberg, la più grande economia europea sta assistendo a un boom della spesa nel settore della difesa che contribuirà a incrementare il tasso di espansione complessivo all'1,2% nel 2028, rispetto allo 0,8% di quest'anno. Quest'ultimo dato rappresenta una revisione al rialzo rispetto allo 0,6% previsto dagli analisti il ??mese scorso, anche a causa dell'inattesa ripresa del secondo trimestre.
Condividi
```