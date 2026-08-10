Economia Zona Euro scalda i motori dopo il secondo trimestre

(Teleborsa) - La crescita economica
nella zona euro
è destinata ad accelerare
dopo aver mostrato una sorprendente resilienza alla guerra con l'Iran.
É quanto emerge da un sondaggio di Bloomberg tra gli analisti, che stima che il blocco dei 21 paesi crescerà dello 0,8% nel 2026
, in aumento rispetto alla stima dello 0,5% di luglio
. Tale revisione riflette quasi esclusivamente una performance più solida tra aprile e giugno, periodo in cui il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,4%, il doppio rispetto alle previsioni
.
Gli intervistati hanno mantenuto invariate le proprie previsioni
di crescita per i prossimi trimestri, anticipando
un valore dello 0,2% nel terzo trimestre e una graduale ripresa a partire da lì.
Viene riconosciuto che la regione ha superato una serie di sfide
negli ultimi mesi, tra cui l'aumento dei prezzi dell'energia
, i tagli ai costi e al personale presso le case automobilistiche
europee, gli incendi
boschivi e i livelli storicamente bassi dei principali corsi d'acqua
.
Il sentiment circa la crescita del Vecchio Continente è migliorato di recente grazie ai rinnovati tentativi di porre fine al conflitto in Medio Oriente
e di riaprire lo Stretto di Hormuz
, a cui si aggiungono gli sforzi della Germania per rilanciare la crescita.
Secondo un'altra indagine di Bloomberg, la più grande economia europea sta assistendo a un boom della spesa nel settore della difesa
che contribuirà a incrementare il tasso di espansione complessivo all'1,2% nel 2028, rispetto allo 0,8% di quest'anno. Quest'ultimo dato rappresenta una revisione al rialzo rispetto allo 0,6% previsto dagli analisti il ??mese scorso, anche a causa dell'inattesa ripresa del secondo trimestre.