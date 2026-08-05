Piazza Affari resta positiva in un'Europa che si fa più prudente

(Teleborsa) - All'insegna della prudenza
il bilancio nel Vecchio Continente a metà seduta, e non fa eccezione Piazza Affari. A Milano spiccano Lottomatica
, Leonardo
, Unipol
e Telecom Italia
, mentre Banca Generali
a luglio 2026 ha realizzato una raccolta netta
pari a 672 milioni di euro che ha portato la raccolta cumulata da inizio anno a 5,1 miliardi (+45% a/a).
Sul fronte macro, l’indagine S&P Global PMI di luglio
ha segnalato nell’eurozona un rilancio dell’attività economica e della domanda
. Per la prima volta dai primi mesi dell’anno, i volumi registrati dalla produzione e dai nuovi ordini sono aumentati e ai tassi più veloci dallo scorso novembre. Il settore terziario è stato strumentale a tali miglioramenti, indicando un riavvio della crescita e dunque raggiungendo un settore manifatturiero in espansione.
Intanto i future sugli indici azionari statunitensi mostrano segnali positivi, anticipando una partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, più tardi, sostenuti dalle crescenti aspettative di un possibile accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz
e dal calo dei prezzi del petrolio. L’ottimismo resta tuttavia frenato dalle reazioni negative del mercato ai risultati trimestrali di SpaceX e AMD
, che hanno riacceso i timori sulle valutazioni elevate legate all’intelligenza artificiale.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Forte rialzo per l'oro
, che segna un guadagno dell'1,97%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,88%), raggiunge 76,44 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,87%. Tra gli indici di Eurolandia Francoforte
è stabile, riportando un moderato +0,03%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a +0,02%, e poco mosso Parigi
, che mostra un -0,05%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,23% a 53.662 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 56.341 punti.
Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,79%); sulla stessa tendenza, in denaro il FTSE Italia Star
(+0,86%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Lottomatica
(+3,71%), Leonardo
(+2,65%), Unipol
(+2,17%) e Telecom Italia
(+1,66%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Brunello Cucinelli
, che continua la seduta con -0,81%.
Deludente Unicredit
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Moncler
, che mostra un piccolo decremento dello 0,71%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Intercos
(+6,77%), Technogym
(+6,36%), Ferragamo
(+2,73%) e Tamburi
(+2,48%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco Desio
, che prosegue le contrattazioni a -6,83%.
Vendite su MARR
, che registra un ribasso dell'1,69%.
Discesa modesta per Comer Industries
, che cede un piccolo -1,2%.
Pensosa Brembo
, con un calo frazionale dell'1,12%.