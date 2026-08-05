Lottomatica, buyback da 7,57 milioni di euro tra il 27 e il 31 luglio

(Teleborsa) - Lottomatica ha comunicato di aver acquistato, tra il 27 e il 31 luglio 2026, complessivamente 319.556 azioni proprie, a un prezzo medio di 23,7016 euro per azione, per un controvalore pari a 7.573.992,45 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 6 maggio 2026.



Dall'inizio del piano la società ha acquistato complessivamente 3.328.303 azioni, pari all'1,323% delle azioni ordinarie in circolazione.



Al 31 luglio 2026, considerando anche le azioni già in portafoglio, Lottomatica detiene in totale 18.531.542 azioni proprie, corrispondenti al 7,365% delle azioni ordinarie in circolazione.



A Milano, oggi, controllato progresso per l' azienda leader in Italia nel settore dei giochi , che chiude in salita dell'1,04%.





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