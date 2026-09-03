Parigi: nuovo spunto rialzista per Legrand

(Teleborsa) - Scambia in profit il Gruppo industriale francese , che lievita del 2,45%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Legrand rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di breve periodo del produttore di materiale elettrico evidenzia un declino dei corsi verso area 136,6 Euro con prima area di resistenza vista a 138,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 135,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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