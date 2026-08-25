Parigi: andamento rialzista per Legrand

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo industriale francese , che avanza bene del 2,10%.



La tendenza ad una settimana di Legrand è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del produttore di materiale elettrico segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 134,6 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 136,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 133,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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