TISG: continuità produttiva e occupazione le priorità per il futuro del cantiere

(Teleborsa) - Tutelare la continuità industriale, salvaguardare l'occupazione e sostenere il tessuto produttivo legato al cantiere. Queste le priorità di The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, secondo quanto indicato in una nota in cui la società dice di puntare alla progressiva ripresa dell’attività e conferma il dialogo con istituzioni sindacati lavoratori per tutelare il patrimonio.



Dal 2009, l'attività del gruppo ha generato una ricaduta economica complessiva sul territorio pari a circa 2,1 miliardi di euro, sostenendo mediamente 600 lavoratori diretti e circa 1500 occupati nell'indotto, secondo dati della società.



L'attuale crisi, secondo quanto ricostruito dalla società sulla base degli elementi finora disponibili, è stata determinata da fatti e condotte emersi a partire dal 5 febbraio scorso che, sulla base degli elementi sino ad oggi raccolti e ferma restando ogni valutazione delle autorità competenti, avrebbero determinato una gravissima frode ai danni della società. Si è trattato di un impatto profondo, non soltanto sotto il profilo economico e patrimoniale, ma anche sul piano umano e reputazionale, con modalità percepite come particolarmente dure e invasive. La società si considera parte lesa di una vicenda che ha colpito un'impresa sana nel suo patrimonio, nella sua organizzazione e nella fiducia costruita in molti anni di attività. Sono in corso le necessarie iniziative affinché ogni responsabilità venga accertata nelle sedi competenti, nel pieno rispetto delle istituzioni e delle garanzie previste dall'ordinamento



La società sta operando, in questo momento di difficoltà, attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente, sotto la vigilanza degli organi della procedura e con il supporto dei propri advisor, con l'obiettivo di "creare le condizioni per una progressiva ripresa dell'attività produttiva e tutelare lavoratori, fornitori, creditori e imprese dell'indotto", viene sottolineato.



Parallelamente, TISG intende "concentrare ogni sforzo sul futuro industriale del cantiere e sulla progressiva ripresa dell'attività produttiva" e "in questa fase, il dialogo con i lavoratori, le organizzazioni sindacali e le istituzioni rappresenta un elemento essenziale. La società intende proseguire il confronto in modo aperto e costruttivo, con l'obiettivo di individuare soluzioni concrete a tutela dell'occupazione, dell'indotto e della continuità del cantiere".

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